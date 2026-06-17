Как спасти сад от тли: действенные советы от специалистов

Тля (тля) остается одним из самых опасных и распространенных вредителей в садах и на огородах. Благодаря чрезвычайно быстрому размножению и широкому спектру растений-хозяев, она способна за короткое время уничтожить молодые побеги, ослабить растения и существенно снизить урожайность.

Главный специалист Госпродпотребслужбы в Житомирской области Татьяна Горай объясняет, как распознать вредителя на ранних этапах, какие бывают его виды и какие методы борьбы — от механических до химических — наиболее эффективны.

Почему тля размножается так быстро

Тля занимает одно из самых низких звеньев в пищевой цепи, поэтому эволюционно выработала способность к сверхбыстрому воспроизводству.

В теплый сезон самки живут всего 1-2 месяца, но вместо яиц они рожают живых личинок, которые почти сразу начинают размножаться сами. Так образуются многочисленные поколения за один сезон, и одна колония способна через несколько недель полностью истощить растение.

В конце лета появляются крылатые формы, разлетающиеся на новые участки. Перед зимой самки откладывают перезимующие яйца и весной дают начало новой популяции.

Какой вред наносит и как обнаружить тлю

Вредитель прокалывает ткани растений и высасывает соки, что приводит к ослаблению и деформации культур.

Среди основных последствий:

замедление роста и гибель молодых растений;

скручивание листьев и искривление побегов;

поражение нераскрываемых бутонов;

распространение вирусных и грибковых заболеваний.

Один из самых простых сигналов появления тли — активность муравьев. Они пасут колонии вредителя, защищают их и даже переносят на новые растения. Если на растении много муравьев – следует проверить нижнюю сторону листьев.

Основные виды тли и их "склонности"

Существуют тысячи видов тли, но для культурных растений наиболее опасны несколько основных групп:

Зеленая тля — поражает плодовые деревья (яблони, груши, сливы), удручает рост побегов.

— поражает плодовые деревья (яблони, груши, сливы), удручает рост побегов. Черная тля – вредит вишне, черешне, калине, быстро деформирует верхушки побегов.

– вредит вишне, черешне, калине, быстро деформирует верхушки побегов. Белая тля — опасна для капусты и других крестоцветных, ухудшает качество кочанов.

— опасна для капусты и других крестоцветных, ухудшает качество кочанов. Галовая (красная) тля — поражает смородину и крыжовник, вызывает образование характерных наростов на листьях.

— поражает смородину и крыжовник, вызывает образование характерных наростов на листьях. Желто-зеленая тля — вредит огурцам, бобовым и бахчевым культурам, приводит к отмиранию завязи.

Все виды также представляют опасность для цветов и декоративных растений, а на томатах, перцах и баклажанах могут способствовать распространению вирусов.

Борьба без химии: первые шаги

На начальных этапах заражения часто достаточно механических методов:

Обрезка пораженных побегов – зараженные части удаляют и уничтожают.

– зараженные части удаляют и уничтожают. Смывание водой – сильная струя сбивает колонии с листьев.

– сильная струя сбивает колонии с листьев. Ручное удаление – эффективное на крепких растениях в небольших масштабах.

– эффективное на крепких растениях в небольших масштабах. Обрезка кустов – при массовом поражении.

– при массовом поражении. Весенняя обливание горячей водой – помогает уничтожить зимующие кладки на смородине.

Народные средства против тли

После механической очистки растения обрабатывают натуральными растворами:

мыльный раствор с растительным маслом;

настой табачной пыли;

смесь пепла и табака;

полынный настой;

раствор луковой шелухи;

аммиачный раствор;

препарат "жидкий дым".

Все эти средства помогают уменьшить популяцию вредителя и предотвратить повторное заражение.

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Инсектициды: когда без них не обойтись

Если другие методы неэффективны, применяют инсектициды:

контактные – действуют при прямом контакте с вредителем;

– действуют при прямом контакте с вредителем; системные – проникают в растение и защищают его изнутри;

– проникают в растение и защищают его изнутри; биологические – базируются на природных микроорганизмах и безопасны для окружающей среды.

Когда возделывать растения

Сезонная схема включает несколько этапов:

ранняя весна – до цветения;

после цветения - при формировании завязи;

лето - за 3-4 недели до сбора урожая;

осень – после опадания листьев (обработка против яиц).

Обработки проводят в сухую безветренную погоду, уделяя внимание нижней стороне листьев и чередуя препараты.

Природные помощники в саду

Контролировать тлю помогают природные союзники:

птицы (синицы, скворцы, воробьи);

хищные насекомые (солнышки, золотоочки, жужелицы);

растения-репелленты (чеснок, лук, мята, лаванда, бархатцы);

"растения-ловушки", отвлекающие вредителя (настурция, календула, мальвы).

Создание благоприятной среды для этих природных врагов позволяет значительно снизить количество тли без чрезмерного использования химии.

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