Як врятувати сад від попелиці: дієві поради від фахівців

Попелиця (тля) залишається одним із найнебезпечніших і найпоширеніших шкідників у садах і на городах. Завдяки надзвичайно швидкому розмноженню та широкому спектру рослин-господарів вона здатна за короткий час знищити молоді пагони, послабити рослини та суттєво знизити врожайність.

Головний спеціаліст Держпродспоживслужби в Житомирській області Тетяна Горай пояснює, як розпізнати шкідника на ранніх етапах, які бувають його види та які методи боротьби — від механічних до хімічних — є найбільш ефективними.

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Чому попелиця розмножується так швидко

Попелиця займає одну з найнижчих ланок у харчовому ланцюгу, тому еволюційно виробила здатність до надшвидкого відтворення.

У теплий сезон самки живуть лише 1–2 місяці, але замість яєць вони народжують живих личинок, які майже одразу починають розмножуватися самі. Так утворюються численні покоління за один сезон, і одна колонія здатна за кілька тижнів повністю виснажити рослину.

Наприкінці літа з’являються крилаті форми, які розлітаються на нові ділянки. Перед зимою самки відкладають яйця, що перезимовують і навесні дають початок новій популяції.

Яку шкоду завдає і як виявити попелицю

Шкідник проколює тканини рослин і висмоктує соки, що призводить до ослаблення та деформації культур.

Серед основних наслідків:

уповільнення росту та загибель молодих рослин;

скручування листя і викривлення пагонів;

ураження бутонів, які не розкриваються;

поширення вірусних і грибкових хвороб.

Один із найпростіших сигналів появи попелиці — активність мурах. Вони "пасуть" колонії шкідника, захищають їх і навіть переносять на нові рослини. Якщо на рослині багато мурах — варто перевірити нижній бік листя.

Основні види попелиці та їх "уподобання"

Існують тисячі видів попелиці, але для культурних рослин найнебезпечніші кілька основних груп:

Зелена попелиця — уражає плодові дерева (яблуні, груші, сливи), пригнічує ріст пагонів.

— уражає плодові дерева (яблуні, груші, сливи), пригнічує ріст пагонів. Чорна попелиця — шкодить вишні, черешні, калині, швидко деформує верхівки пагонів.

Біла попелиця — небезпечна для капусти та інших хрестоцвітих, погіршує якість качанів.

— небезпечна для капусти та інших хрестоцвітих, погіршує якість качанів. Галова (червона) попелиця — уражає смородину й аґрус, викликає утворення характерних наростів на листках.

— уражає смородину й аґрус, викликає утворення характерних наростів на листках. Жовто-зелена попелиця — шкодить огіркам, бобовим і баштанним культурам, призводить до відмирання зав’язі.

Усі види також становлять небезпеку для квітів і декоративних рослин, а на томатах, перці й баклажанах можуть сприяти поширенню вірусів.

Боротьба без хімії: перші кроки

На початкових етапах зараження часто достатньо механічних методів:

Обрізання уражених пагонів — заражені частини видаляють і знищують.

— заражені частини видаляють і знищують. Змивання водою — сильний струмінь збиває колонії з листя.

— сильний струмінь збиває колонії з листя. Ручне видалення — ефективне на міцних рослинах у невеликих масштабах.

— ефективне на міцних рослинах у невеликих масштабах. Обрізка кущів — у разі масового ураження.

— у разі масового ураження. Весняне обливання гарячою водою — допомагає знищити зимуючі кладки на смородині.

Народні засоби проти попелиці

Після механічного очищення рослини обробляють натуральними розчинами:

мильний розчин з олією;

настій тютюнового пилу;

суміш попелу й тютюну;

полиновий настій;

розчин цибулевого лушпиння;

аміачний розчин;

препарат "рідкий дим".

Усі ці засоби допомагають зменшити популяцію шкідника та запобігти повторному зараженню.

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Інсектициди: коли без них не обійтися

Якщо інші методи неефективні, застосовують інсектициди:

контактні — діють при прямому контакті зі шкідником;

— діють при прямому контакті зі шкідником; системні — проникають у рослину та захищають її зсередини;

— проникають у рослину та захищають її зсередини; біологічні — базуються на природних мікроорганізмах і безпечні для довкілля.

Коли обробляти рослини

Сезонна схема включає кілька етапів:

рання весна — до цвітіння;

після цвітіння — під час формування зав’язі;

літо — за 3–4 тижні до збору врожаю;

осінь — після опадання листя (обробка проти яєць).

Обробки проводять у суху безвітряну погоду, приділяючи увагу нижньому боку листя та чергуючи препарати.

Природні помічники в саду

Контролювати попелицю допомагають природні союзники:

птахи (синиці, шпаки, горобці);

хижі комахи (сонечка, золотоочки, жужелиці);

рослини-репеленти (часник, цибуля, м’ята, лаванда, чорнобривці);

"рослини-пастки", які відволікають шкідника (настурція, календула, мальви).

Створення сприятливого середовища для цих природних ворогів дозволяє значно зменшити кількість попелиці без надмірного використання хімії.

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