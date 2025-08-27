Как военному стать на квартирный учет: порядок подачи документов

Государство гарантирует военнослужащим право на жилье или денежную компенсацию. Однако воспользоваться этим правом можно только после официального признания потребности в улучшении жилищных условий. Порядок определяется Жилищным кодексом Украины и рядом законов и постановлений правительства.

Для этого необходимо иметь регистрацию места жительства в определенном населенном пункте. Там военный вместе с семьей может претендовать на жилье. Об этом подчеркивают в Государственной пограничной службе.

Процедура предусматривает представление рапорта, рассматриваемого жилищной комиссией подразделения. К нему прилагаются документы о составе семьи, жилищных условиях и других справках. Комиссия должна принять решение в течение месяца. Дата вынесения решения считается днем постановки на учет.

На каких основаниях признают необходимость

Военные становятся на учет по общим условиям – когда отсутствует собственное жилье или помещение не соответствует нормам. В то же время, есть ограничения: если человек сознательно ухудшил свои условия (например, продал квартиру), то в течение пяти лет стать в очередь невозможно.

Как предоставляется жилье

Распределение происходит по дате постановки на учет. Приоритеты имеют:

семьи погибших военных (внеочередная категория);

военные с правом на первоочередное обеспечение;

все остальные.

Если военный безосновательно отказался от соответствующей нормам квартиры, его могут отодвинуть в очереди на год.

Льготы для военных с выслугой

Те, кто прослужил более 20 лет, имеют право получить постоянное жилье или денежную компенсацию только один раз за службу. Важно, чтобы они или члены их семей не использовали ранее право на безвозмездную приватизацию.

Дополнительные гарантии действуют для уволенных по состоянию здоровья, возрасту, из-за сокращений, для военных с инвалидностью I–II групп, а также для семей погибших или пропавших без вести.

Денежная компенсация вместо жилья

Закон разрешает выбрать средства вместо квартиры. Выплаты производятся в пределах госбюджета и обеспечивают возможность приобрести жилье соответствующей площади и стандартов.

Когда снимают с учета

Военнослужащие могут исключить из очереди в случаях, если:

жилищные условия улучшились;

даны ложные данные;

лицо осуждено более чем на 6 месяцев;

военный уволен из-за служебного несоответствия;

уже получено жилье или компенсацию.

