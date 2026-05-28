Как защитить сад от клещей: ученые назвали действенный способ

Научные исследования показали, что простой и доступный метод, применяемый на лесных и рекреационных тропах, может почти полностью снизить количество клещей. В частности, правильно подготовленная древесная щепа способна сократить их численность до 99%.

Это особенно актуально на фоне роста случаев боррелиоза и других клещевых инфекций в Европе, сообщает Dzień Dobry Bełchatów. Результаты исследования, опубликованные в журнале Ticks and Tick-borne Diseases, свидетельствуют, что эффективная защита от клещей не обязательно нуждается в сложных или дорогостоящих технологиях.

Группа ученых из Оттавского университета провела исследования в рекреационных зонах вблизи столицы Канады, где длительное время фиксируется высокая концентрация клещей — переносчиков бактерий, вызывающих боррелиоз.

Исследователи опробовали два типа древесной щепы, которую размещали вдоль популярных туристических маршрутов. Первая была натуральной, вторая — обработанной дельтаметрином инсектицидом, широко используемым для борьбы с насекомыми и клещами.

Результаты оказались показательными: в зоне с обработанной треской количество взрослых клещей и нимф уменьшилось на 99% в течение двух сезонов наблюдений. Даже обычная необработанная щепа обеспечила снижение их присутствия примерно на 48%.

Как работает природный барьер

Ученые объясняют эффект натуральной щепы ее физическими свойствами. Она создает сухой слой, отделяющий влажную растительность от тропы, а именно влажная среда критически важна для выживания клещей.

Такое покрытие также затрудняет перемещение паразитов в сторону троп, которыми пользуются люди, что уменьшает риск контакта с ними.

"Исследование показывает, что существуют простые подходы к управлению средой, позволяющие эффективно уменьшать количество клещей в ключевых зонах", — отметила профессор Маниша А. Кулкарни, один из авторов работы.

Она добавила, что древесная щепа является недорогим и практичным решением, которое можно получать локально — например, в рамках городских программ по уходу за зелеными насаждениями или при санитарной вырубке деревьев.

Рост угрозы клещевых инфекций

Выводы исследования особенно важны на фоне увеличения количества случаев клещевых заболеваний. По данным CDC, в США ежегодно может фиксироваться до 476 тысяч борелиозных заражений.

Подобная тенденция наблюдается и в Европе. В частности, в 2025 году в Польше зарегистрировали около 30 тысяч случаев боррелиоза, больше всего - в Мазовецком, Люблинском, Подкарпатском и Варминско-Мазурском регионах.

