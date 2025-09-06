Какая категория пенсионеров имеет право на выплату в 10,5 тысячи гривен

В Украине есть отдельная категория граждан, для которых законодательством предусмотрены минимальные пенсионные выплаты, превышающие 10 тысяч гривен. Речь идет о людях, получивших инвалидность при особых обстоятельствах.

Этот вопрос урегулирован законом №1584-IX. В частности он устанавливает повышенный уровень пенсионного обеспечения для пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Минимальные выплаты от 10,5 тысячи гривен гарантируются гражданам с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС. Размер таких пенсий определяется с учетом заработка, полученного в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года.

Государство гарантирует, что чернобыльцы с инвалидностью-ликвидаторы не будут получать меньше: для первой группы — 100% средней зарплаты в Украине (с 1 марта 2025 это 17 486 грн), для второй группы — 80% (13 989 грн), для третьей — 60% (10 491 грн). В то же время установлен нижний предел выплат: не менее 9855 грн. для первой группы, 7884 грн. для второй, 6077 грн. для третьей и столько же для детей с инвалидностью.

Оформление таких пенсий производится через Пенсионный фонд на основании поданного заявления и необходимых документов. Среди них паспорт, идентификационный код, удостоверение пострадавшего или ликвидатора аварии, заключение медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности, а при необходимости также документы, подтверждающие трудовой стаж или проживание на загрязненной территории.

