Какая категория пенсионеров сможет получить прибавку 20% к пенсии

В Украине часть пенсионеров, проживающих в горных населенных пунктах, имеют право на повышенные выплаты. В то же время, такая надбавка предусмотрена не только для пенсионеров — она распространяется и на другие категории получателей социальной помощи, в частности внутренне перемещенных лиц. Рассмотрим, кто может претендовать на доплату и как ее оформить.

Об этом сообщает ПФУ. Доплата к пенсиям и социальным выплатам для жителей горных территорий регулируется законодательством, в частности Законом Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине". Как пояснила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко, для таких лиц предусмотрено увеличение выплат на 20% в качестве компенсации за сложные условия проживания – ограниченную транспортную доступность, менее развитую инфраструктуру и специфические климатические условия.

Важно, что право на такую надбавку имеют только граждане, которые официально подтвердили свой статус проживания в горной местности. Перечень соответствующих населенных пунктов определен отдельным постановлением Кабинета Министров Украины №647, поэтому доплата предоставляется не всем жителям горных регионов, а только проживающим в определенных государством общинах.

В 2026 году порядок получения "горной" надбавки был уточнен правительственными решениями. Для ее оформления необходимо либо проживать в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд, либо работать или учиться там. Также обязательным условием является отсутствие длительного пребывания за границей и надлежащее документальное подтверждение уплаты или неуплаты единого социального взноса.

Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список

Чтобы получить надбавку в размере 20%, необходимо предоставить документы, подтверждающие проживание, работу или обучение в горной местности. Это может быть специальное удостоверение или другие официальные документы. В некоторых случаях допускается справка от органов местной власти, подтверждающая проживание; Ее необходимо обновлять каждые шесть месяцев.

Пенсионеры, уже получающие такую доплату, обязаны сообщить Пенсионному фонду об изменении места жительства в течение десяти дней после переезда. При выезде из горного населенного пункта выплата надбавки прекращается со следующего месяца после установления факта изменения места жительства.

По информации Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, право на доплату в 20% имеют также внутренне перемещенные лица, если они фактически проживают в горной общине более шести месяцев. Для трудоустроенных граждан оформление осуществляется через работодателя, а для студентов – через учебное заведение.

Напомним, мы уже писали, как докупить стаж до пенсии и когда лучше это сделать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!