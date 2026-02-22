Какая категория украинцев имеет право на пенсию в размере 60% от зарплаты

В Украине государственные служащие имеют право на особый вид пенсии — выплату в размере 60% заработной платы, которую они получали на момент выхода на пенсию. Для большинства обычных граждан пенсия обычно составляет не более 30% их среднего дохода за годы работы.

Об этом подробно рассказывают Новости.LIVE со ссылкой на закон №889 "О государственной службе" и другие нормативные акты.

Кто именно имеет право на пенсию госслужащего

Пенсию в размере 60 % от зарплаты назначают только при выполнении ряда требований, установленных законом по состоянию на 1 мая 2016 года (дата вступления в силу отдельных положений законодательства о пенсиях госслужащих):

лицо имеет не менее 10 лет стажа на должностях государственной службы (по классификации, определенной законом № 3723 и постановлениями Кабмина) и на 1 мая 2016 фактически находилась на госслужбе;

или имеет не менее 20 лет стажа на должностях государственной службы (независимо от того, работало лицо на 1 мая 2016 года).

Возраст для назначения такой пенсии:

мужчины - 62 года;

женщины – пенсионный возраст по статье 26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (с учетом постепенного повышения).

Какие должности дают право на такую пенсию

Государственная служба предусматривает должности, разделенные на три категории, в зависимости от уровня ответственности и объема полномочий:

Категория "А" (высший корпус государственной службы) – высшие руководящие должности: руководитель аппарата Верховной Рады и его заместители; руководитель аппарата (секретариата); государственный секретарь Кабинета Министров и его заместители; государственные секретари министерств; руководители центральных органов исполнительной власти, не являющиеся членами правительства, и их заместители; руководители аппаратов Конституционного суда, Верховного суда, высших специализированных судов и их заместители; руководители секретариатов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и их заместители.

(высший корпус государственной службы) – высшие руководящие должности: руководитель аппарата Верховной Рады и его заместители; руководитель аппарата (секретариата); государственный секретарь Кабинета Министров и его заместители; государственные секретари министерств; руководители центральных органов исполнительной власти, не являющиеся членами правительства, и их заместители; руководители аппаратов Конституционного суда, Верховного суда, высших специализированных судов и их заместители; руководители секретариатов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и их заместители. Категория "Б" — руководящие должности среднего звена: руководители и заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на Киев, районы, районы в городах, города областного значения.

— руководящие должности среднего звена: руководители и заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на Киев, районы, районы в городах, города областного значения. Категория "В" - все другие должности государственной службы, не отнесенные к категориям "А" или "Б".

Что входит в заработную плату госслужащего для расчета пенсии

Пенсия рассчитывается исходя из должностного оклада и всех предусмотренных законом надбавок и доплат, получаемых лицом на момент выхода на пенсию или за последние годы службы. В расчетную базу входят:

должностной оклад;

надбавка за ранг государственного служащего;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячная или квартальная премия;

компенсация за дополнительные погрузки или за вакантную должность;

материальная помощь на оздоровление во время отпуска;

денежное пособие для решения социально-бытовых вопросов;

другие виды доплат, предусмотренные законодательством государственной службы.

Как оформить пенсию госслужащего

Для назначения пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующим пакетом документов (паспорт, идентификационный код, трудовая книжка, справки о доходах за период госслужбы, документы о стаже и т.п.). Пенсию назначают по общим правилам, но с учетом специального коэффициента 60 % от заработной платы.

