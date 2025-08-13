Какая категория украинцев имеет право на получение 13 пенсий в августе

В Украине существует распространенный среди граждан термин "13 пенсия", которым называют выплату недополученных пенсионных средств в случае смерти пенсионера. Получить ее могут родственники умершего независимо от возраста, если обратятся в соответствующие органы в течение шести месяцев с момента смерти.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, речь идет о сумме пенсии, которая принадлежала пенсионеру, но не была выплачена. Она начисляется членам семьи, проживавшим с ним на день смерти, а также нетрудоспособным иждивенцам, даже если они жили отдельно. Если за выплатой обращается несколько человек, то средства делятся между ними поровну.

Читайте также: Украинцы получат доплату к пенсиям, стипендиям и соцвыплатам: кого касается

Подать заявление можно в сервисном центре ПФУ или через личный кабинет на веб-портале электронных услуг. К заявлению необходимо добавить свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные связи, паспорт, идентификационный код, реквизиты банковского счета и справку проживания вместе с пенсионером на момент его смерти. Если средства вошли в состав наследства, дополнительно подается свидетельство о праве на наследство.

Выплата производится на банковский счет заявителя или, в его отсутствие, через систему "Быстрая копейка" в любом отделении "Ощадбанка" по паспорту и идентификационному коду.

Раньше мы рассказывали, что украинцам перечислят пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !