Какая категория украинцев сможет выйти на пенсию в 50 этого года

Законодательство предусматривает досрочный уход на пенсию также для женщин, участвовавших в защите Украины — военнослужащих, сотрудниц полиции, Нацгвардии и других силовых структур. Они могут оформить пенсию в 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа. Для мужчин этой категории предусмотрено выход на пенсию с 55 лет при наличии 25 лет стажа.

Отдельно право на льготную пенсию по возрасту имеют супруги и родители погибших защитников Украины – военнослужащих, полицейских, добровольцев. Конкретный возраст назначения зависит от обстоятельств гибели и статуса члена семьи погибшего. Об этом передают Dengi.ua.

Как оформить досрочную пенсию

Чтобы воспользоваться правом на льготную пенсию, необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать онлайн заявление через личный кабинет на вебпортале ПФУ. Нужно предоставить:

паспорт и идентификационный код;

трудовую книжку (или документы, подтверждающие страховой стаж);

медицинские справки или удостоверения о тяжелом заболевании ребенка (для матерей);

документы, подтверждающие статус участника боевых действий или члена семьи погибшего (при необходимости).

Пенсию назначают обычно в течение 10 рабочих дней после предоставления полного пакета документов. Если есть сомнения в стаже или праве на льготу — лучше обратиться за консультацией к специалисту Пенсионного фонда или юристу заранее.

