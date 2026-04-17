Какие автомобили способны проехать более 600 тысяч километров: названы топ моделей

Большинство автомобилистов считают пробег в 320 тысяч км серьезным достижением для современного авто. Однако некоторые модели способны без капитального ремонта основных узлов преодолеть более 640 тысяч километров.

Автомобильный эксперт компании JustAnswer Крис Пайл назвал машины, имеющие самый большой ресурс, а также условия, при которых это возможно. Об этом сообщает GOBankingRates.

Реально ли проехать более 640 тысяч км

По словам Пайла, достичь такого пробега на заводском двигателе и трансмиссии возможно, но для этого нужен безупречный уход, своевременное обслуживание и определенная доля везения. Эксперт отмечает, что многие автомобили проходят такую дистанцию только после ремонта или замены силового агрегата или коробки передач.

В то же время, даже технически исправное авто с таким пробегом уже не будет идеальным: могут появляться посторонние шумы двигателя, повышенный расход смазки, менее плавное переключение передач и худшая топливная экономичность.

Самые надежные модели

Среди японских брендов лидером традиционно считается Toyota. Наибольший ресурс демонстрируют:

Toyota Avalon

Toyota Tacoma

Toyota Sienna

Toyota Sequoia

Эти модели создавались с упором на выносливость и долговечность, а не наибольшую мощность.

У Honda высокие шансы на сверхбольшой пробег имеют:

Honda Accord

Honda Civic

Honda Pilot

Honda Odyssey

Среди американских авто эксперт отметил:

Форд F-150

Ford Expedition

Именно эти модели часто используются в коммерческом секторе, где они быстро накапливают большие пробеги.

Также в список попали:

Subaru Outback

Hyundai Elantra

По словам специалиста, эти автомобили демонстрируют заметный прогресс в надежности моторов.

Отдельно отмечается, что дизельные двигатели обычно имеют больший ресурс, чем бензиновые благодаря особенностям конструкции.

Что нужно для долгого ресурса авто

Чтобы машина прослужила сотни тысяч километров, важно правильно ее эксплуатировать. Эксперт советует:

регулярно совершать поездки продолжительностью не менее 30 минут;

избегать постоянных коротких маршрутов;

не оставлять автомобиль надолго без движения;

чаще ездить по трассе, а не только в городских пробках;

избегать чрезмерных нагрузок в жару и сильный мороз.

Самое важное – техобслуживание

Ключевым фактором долговечности остается соблюдение сервисного графика:

своевременная замена моторного масла и фильтров;

замена трансмиссионной жидкости каждые 50–100 тыс. км;

обслуживание системы охлаждения каждые 100–160 тыс. км;

замена тормозной жидкости раз в 2–3 года;

замена ремня ГРМ в соответствии с рекомендациями производителя.

По словам эксперта, именно дисциплинированный уход зачастую важнее марки автомобиля.

