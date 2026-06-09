'Обсудили имеющиеся перспективы дипломатии', – Зеленский прокомментировал свой разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги и возможности для завершения войны, развязанной Россией против Украины. По словам главы государства, беседа была содержательной и стала продолжением предварительных переговоров, состоявшихся во время встречи в Лондоне.

Лидеры подробно остановились на ключевых вопросах повестки дня и согласовали дальнейшую координацию действий. Об этом сообщил Зеленский в соцсетях.

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Особое внимание Зеленский и Макрон уделили обсуждению контактов с представителями президента США и возможным направлениям дальнейшего международного взаимодействия. Президент Украины подчеркнул, что сегодня важно максимально использовать все имеющиеся возможности для активизации дипломатических усилий. По его словам, каждый шанс для переговорного процесса должен способствовать приближению справедливого мира и завершению российской агрессии.

Кроме того, Зеленский выразил надежду на результативность предстоящих международных встреч и отметил, что Украина рассчитывает на веские решения от саммита стран "Группы семи" (G7). Глава государства подчеркнул, что ожидает от меры конкретных шагов и сильных результатов, которые усилит поддержку Украины и будут способствовать достижению общих целей в сфере безопасности и дипломатии.

Напомним, Сибига заявил, что война России против Украины близится к переломному этапу.

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