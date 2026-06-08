Может ли ТЦК аннулировать бронь: ответ юриста

Бронирование от мобилизации является особым механизмом отсрочки для работников компаний, обеспечивающих критически принципиальные функции страны. Она позволяет хранить ключевых специалистов на рабочих местах, необходимых для стабильной работы экономики и оборонного сектора.

В то же время, у граждан часто возникает вопрос, могут ли территориальные центры комплектования самостоятельно отменить такое бронирование. Адвокат юридической компании LEGAL STRATEGY Виолета Монастырская в комментарии УНИАН объяснила, кто имеет право аннулировать бронь, в каких случаях она может исчезнуть и как действовать, если данные об отсрочке исчезают в приложении "Резерв+".

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Может ли ТЦК самостоятельно отменить бронирование

По словам эксперта, территориальные центры комплектования не наделены полномочиями аннулировать бронирование работников. Порядок бронирования определен постановлением Кабинета Министров №76 и именно этот документ регулирует все основания и процедуры.

Согласно постановлению, отмена брони возможна только в определенных случаях, в частности, если:

предприятие выполнило или потеряло мобилизационную задачу;

прекращено производство или предоставление услуг для ВСУ;

орган, дававший статус критически важного предприятия, его отозвал;

компания ликвидирована;

работник уволен.

В таких ситуациях решение об аннулировании принимает уполномоченный орган или само предприятие, но не ТЦК. Территориальный центр только вносит соответствующие изменения в учет после официальной отмены бронирования.

Юрист отмечает: если бы ТЦК самостоятельно аннулировал бронь, это считалось бы превышением полномочий и могло бы быть обжаловано в административном суде.

Что делать, если бронирование исчезло в системе

Несмотря на то, что ТЦК не может отменить бронь, на практике случаются технические сбои. В системах учета или в приложении "Резерв+" бронирование иногда отображается некорректно или вообще исчезает, даже если работник имеет отсрочку.

В таких случаях специалисты советуют, прежде всего, обратиться к работодателю. Само предприятие через ответственных лиц (HR или мобилизационное подразделение) должно проверить статус работника в реестре "Оберег" и при необходимости инициировать восстановление данных в соответствии с постановлением №76.

Далее работодатель собирает подтверждающие документы: копии списков забронированных, выписки из приказов или бронирование, после чего подает обращение в ТЦК для обновления информации.

После обновления данных в системе работнику оформляется обновленное подтверждение бронирования, которое рекомендуется всегда иметь при себе.

Могут мобилизовать забронированного работника

Законодательство прямо запрещает мобилизацию лиц с действующим бронированием. Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" такая отсрочка действует в течение всего срока брони.

Исключения возможны только в том случае, если человек добровольно отказался от отсрочки или если бронирование утратило силу из-за ошибок в оформлении документов.

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Нужно ли реагировать на повестку

Получение повестки само по себе не означает отмену бронирования. Это только вызов в ТЦК, не изменяющий статус отсрочки. В то же время юристы советуют не игнорировать такие вызовы, поскольку неявка без уважительных причин может повлечь за собой административную ответственность и штраф до 17 тысяч гривен.

В случае получения повестки забронированному лицу рекомендуется сразу уведомить работодателя, получить подтверждающие документы о бронировании и справке с места работы. Также следует взять паспорт и военно-учетные документы (в том числе выписку из "Резерв+") и явиться в ТЦК, зафиксировав факт предоставления документов.

Юристы советуют потребовать подтверждения приема документов или соответствующего акта. В случае нарушений со стороны должностных лиц ТЦК обжалованию уже подлежат дальнейшие решения — например, штрафы или приказы, а не сама повестка.

Напомним, мы уже писали, что делать забронированному в случае мобилизации.

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