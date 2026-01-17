Какие б/у автомобили чаще всего покупают украинцы: названы топ моделей

В 2025 году украинцы зарегистрировали 274,3 тысячи легковушек с пробегом — это на 24% больше, чем в 2024 году.

Около 77% всех импортируемых легковых автомобилей составляли машины, привезенные из-за границы. Средний возраст такого транспорта составил 8,4 года – это заметное снижение по сравнению с предыдущими годами, когда преобладали более старые автомобили. Об этом сообщили в "Укравтопром".

Структура импорта по типу топлива

Наибольшую долю среди ввезенных подержанных легковушек заняли:

бензиновые модели - 43% ;

модели - ; электромобили – 31% (рекордный показатель);

– (рекордный показатель); дизельные - 18% ;

- ; гибриды - 5% ;

- ; авто с ГБО - 3%.

Электрокары показали взрывной рост благодаря доступным предложениям на европейском рынке и ажиотажу перед отменой льгот на импорт.

ТОП-10 самых популярных подержанных моделей 2025 года

По количеству регистраций лидерами стали:

Volkswagen Golf - 12 812 ед. (абсолютный лидер, классический выбор для города) Tesla Model Y - 10 683 ед. (самый популярный электрокар в Украине) Tesla Model 3 - 9 348 ед. (второй по популярности электромобиль) Renault Megane Skoda Octavia Nissan Leaf Volkswagen Tiguan Audi Q5 Nissan Rogue Kia Niro

В тройке лидеров два электрокара Tesla и один легендарный хэтчбек Volkswagen Golf. Это подтверждает, что украинцы активно выбирают как бюджетные европейские модели, так и современные электромобили.

