Які вживані автомобілі найчастіше купують українці: названо топ моделей

Ціхоцька Марія

Близько 77% усіх імпортованих легкових автомобілів становили машини, привезені з-за кордону. Джерело: Volkswagen

Минулого року український автопарк суттєво помолодшав завдяки масовому імпорту вживаних автомобілів.У 2025 році українці зареєстрували 274,3 тисячі легковиків із пробігом — це на 24% більше, ніж у 2024 році.

Близько 77% усіх імпортованих легкових автомобілів становили машини, привезені з-за кордону. Середній вік такого транспорту склав 8,4 року — це помітне зниження порівняно з попередніми роками, коли переважали старіші авто. Про це повідомили в "Укравтопром".

Структура імпорту за типом палива

Найбільшу частку серед ввезених вживаних легковиків зайняли:

  • бензинові моделі — 43%;
  • електромобілі31% (рекордний показник);
  • дизельні18%;
  • гібриди5%;
  • авто з ГБО3%.

Електрокари показали вибухове зростання завдяки доступним пропозиціям на європейському ринку та ажіотажу перед скасуванням пільг на імпорт.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних моделей 2025 року

За кількістю реєстрацій лідерами стали:

  1. Volkswagen Golf12 812 од. (абсолютний лідер, класичний вибір для міста)
  2. Tesla Model Y10 683 од. (найпопулярніший електрокар в Україні)
  3. Tesla Model 39 348 од. (другий за популярністю електромобіль)
  4. Renault Megane
  5. Skoda Octavia
  6. Nissan Leaf
  7. Volkswagen Tiguan
  8. Audi Q5
  9. Nissan Rogue
  10. Kia Niro

У трійці лідерів — два електрокари Tesla та один легендарний хетчбек Volkswagen Golf. Це підтверджує, що українці активно обирають як бюджетні європейські моделі, так і сучасні електромобілі.

