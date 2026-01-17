Які вживані автомобілі найчастіше купують українці: названо топ моделей

Минулого року український автопарк суттєво помолодшав завдяки масовому імпорту вживаних автомобілів.У 2025 році українці зареєстрували 274,3 тисячі легковиків із пробігом — це на 24% більше, ніж у 2024 році.

Близько 77% усіх імпортованих легкових автомобілів становили машини, привезені з-за кордону. Середній вік такого транспорту склав 8,4 року — це помітне зниження порівняно з попередніми роками, коли переважали старіші авто. Про це повідомили в "Укравтопром".

Структура імпорту за типом палива

Найбільшу частку серед ввезених вживаних легковиків зайняли:

бензинові моделі — 43% ;

моделі — ; електромобілі — 31% (рекордний показник);

— (рекордний показник); дизельні — 18% ;

— ; гібриди — 5% ;

— ; авто з ГБО — 3%.

Електрокари показали вибухове зростання завдяки доступним пропозиціям на європейському ринку та ажіотажу перед скасуванням пільг на імпорт.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних моделей 2025 року

За кількістю реєстрацій лідерами стали:

Volkswagen Golf — 12 812 од. (абсолютний лідер, класичний вибір для міста) Tesla Model Y — 10 683 од. (найпопулярніший електрокар в Україні) Tesla Model 3 — 9 348 од. (другий за популярністю електромобіль) Renault Megane Skoda Octavia Nissan Leaf Volkswagen Tiguan Audi Q5 Nissan Rogue Kia Niro

У трійці лідерів — два електрокари Tesla та один легендарний хетчбек Volkswagen Golf. Це підтверджує, що українці активно обирають як бюджетні європейські моделі, так і сучасні електромобілі.

