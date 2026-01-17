Какие б/у автомобили чаще всего покупают украинцы: названы топ моделей
В 2025 году украинцы зарегистрировали 274,3 тысячи легковушек с пробегом — это на 24% больше, чем в 2024 году.
Около 77% всех импортируемых легковых автомобилей составляли машины, привезенные из-за границы. Средний возраст такого транспорта составил 8,4 года – это заметное снижение по сравнению с предыдущими годами, когда преобладали более старые автомобили. Об этом сообщили в "Укравтопром".
Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине
Структура импорта по типу топлива
Наибольшую долю среди ввезенных подержанных легковушек заняли:
- бензиновые модели - 43% ;
- электромобили – 31% (рекордный показатель);
- дизельные - 18% ;
- гибриды - 5% ;
- авто с ГБО - 3%.
Электрокары показали взрывной рост благодаря доступным предложениям на европейском рынке и ажиотажу перед отменой льгот на импорт.
ТОП-10 самых популярных подержанных моделей 2025 года
По количеству регистраций лидерами стали:
- Volkswagen Golf - 12 812 ед. (абсолютный лидер, классический выбор для города)
- Tesla Model Y - 10 683 ед. (самый популярный электрокар в Украине)
- Tesla Model 3 - 9 348 ед. (второй по популярности электромобиль)
- Renault Megane
- Skoda Octavia
- Nissan Leaf
- Volkswagen Tiguan
- Audi Q5
- Nissan Rogue
- Kia Niro
В тройке лидеров два электрокара Tesla и один легендарный хэтчбек Volkswagen Golf. Это подтверждает, что украинцы активно выбирают как бюджетные европейские модели, так и современные электромобили.
Напомним, мы уже писали о топе самых популярных автомобилей среди украинцев.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !