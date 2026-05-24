Какие китайские автомобили чаще всего покупают украинцы: названы топ моделей

В апреле 2026 года украинцы приобрели 1252 легковых автомобиля, импортированных из Китая. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2025г.

Об этом сообщает " Укравтопром ". Основную долю импорта составляли новые авто: за месяц украинский автопарк пополнился 1 076 новыми легковушками китайского производства, что на 4% больше, чем в прошлом. Зато сегмент б/у автомобилей существенно просел — до 176 единиц, что на 21% меньше в годовом измерении.

Структура импорта по типу топлива

Несмотря на то, что электромобили остаются массовой категорией среди китайских авто, их доля заметно уменьшилась. Если в прошлом году электрокары составляли около 82% импорта, то сейчас 46,1%.

Остальные сегменты распределились так:

гибриды - 30%;

бензиновые автомобили - 19,6%;

дизельные - 4,1%;

авто с ГБО – 0,2%.

Самые новые авто из Китая

Среди новых моделей лидером стал BYD Sea Lion 06 - 102 проданных авто. В пятерку самых популярных также вошли:

BYD Leopard 3 - 96 авто;

BYD Song L - 94 авто;

MG ZS - 52 авто;

CHERY Tiggo 4 - 51 авто.

Самые популярные б/у авто из Китая.

В сегменте подержанных автомобилей первое место занял BYD Song L с результатом 22 регистрации. Далее в рейтинге:

BUICK Envision - 15 авто;

KIA EV5 - 9 авто;

BYD Sea Lion 05 - 8 авто;

BYD Song Plus - 7 авто.

