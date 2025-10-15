Какой категории пенсионеров выплатят надбавку в размере 500 гривен: подробности

Украинские пенсионеры имеют право на дополнительную ежемесячную выплату своей пенсии — надбавку за сверхурочный трудовой стаж. Эта доплата может достигать почти 500 гривен и зависит от того, насколько длительным был рабочий стаж человека сверх установленного минимума.

Об этом пишет Время Действий. В 2025 году за каждый год сверхурочной работы предусмотрено 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Учитывая, что с января 2025 года этот показатель составляет 2361 гривну, размер надбавки составляет 23,61 грн за каждый дополнительный год стажа. Например, за 10 лет сверхурочной работы пенсионер получит 236 гривен доплаты, а за 20 лет - 472 гривны ежемесячно.

Для выхода на пенсию в 2025 году необходимо иметь определенное количество страхового стажа: в 60 лет – не менее 32 лет, в 63 – не менее 22, а в 65 лет – от 15 лет. Оформившие пенсию до октября 2011 года пользуются предварительными нормами — 25 лет стажа для мужчин и 20 для женщин. После октября 2011 года требования повысились до 35 лет для мужчин и 30 – для женщин. Все годы работы сверх этих норм учитываются при начислении надбавки.

Для работающих пенсионеров перерасчет этой доплаты будет производиться автоматически каждый раз после смены прожиточного минимума. Таким образом, даже после ухода на пенсию граждане могут получать дополнительное финансовое вознаграждение за годы труда, подтверждающее их вклад в экономику страны.

Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.

