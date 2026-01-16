Какую пенсию получат люди с инвалидностью с детства в 2026 году

В Украине государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью назначается исходя из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 грн.

Об этом сообщает Факты.

Размер помощи в 2026 году

Лица с инвалидностью с детства I группы – 2 595 грн (100% прожиточного минимума).

– (100% прожиточного минимума). Лица с инвалидностью с детства II группы - 2076 грн (80% прожиточного минимума).

- (80% прожиточного минимума). Лица с инвалидностью с детства III группы - 1557 грн (60% прожиточного минимума).

- (60% прожиточного минимума). Дети с инвалидностью до 18 лет — 1 816,5 грн (70% прожиточного минимума).

Прибавки по уходу

К основной сумме пособия назначается надбавка по уходу, размер которой зависит от группы инвалидности и подгруппы (А или Б).

Для взрослых с инвалидностью с детства (с 1 января 2026 года):

Уход за лицом I группы подгруппы А – 5 190 грн (200% прожиточного минимума).

(200% прожиточного минимума). Уход за лицом I группы подгруппы Б – 2 595 грн (100% прожиточного минимума).

(100% прожиточного минимума). Уход за одиноким лицом ІІ или ІІІ группы, которая по заключению ЛКК нуждается в постоянном постороннем уходе — 1 946,25 грн (75% прожиточного минимума).

Для детей с инвалидностью:

Уход за ребенком с инвалидностью до 6 лет подгруппы А - 5634 грн (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).

(200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста). Уход за ребенком с инвалидностью от 6 до 18 лет подгруппы А - 7024 грн (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).

Если основная помощь вместе с надбавкой по уходу не достигает гарантированного размера для детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет, государство осуществляет ежемесячную доплату до соответствующего уровня.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Кто имеет право на надбавку по уходу

Прибавка назначается следующим лицам:

родителям, одиноким матерям, опекунам, попечителям или усыновителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью до 18 лет (независимо от факта работы, учебы или службы);

родителю, опекуну, попечителю или усыновителю, которые не работают, не учатся (кроме заочной формы), не проходят службу и не занимают выборную должность, но фактически осуществляют уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет;

родителю, опекуну, попечителю или усыновителю, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, в отпуске по беременности и родам или в отпуске без сохранения заработной платы — при условии, что ребенок нуждается в постоянном домашнем уходе (подтвержден заключением ЛКК) и этот уход фактически.

Для лиц с инвалидностью с детства I группы прибавка назначается независимо от других обстоятельств.

Напомним, мы уже писали, какой общественный транспорт будет платным для пенсионеров в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!