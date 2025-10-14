Когда осенние каникулы у украинских учеников: определена окончательная дата

В Украине школьные осенние каникулы 2025 ориентировочно стартуют в конце октября. Точные даты будет определять каждое учебное заведение в отдельности.

Согласно постановлению Кабинета Министров №1003, учебный год в школах начался 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года.

В Министерстве образования и науки уточнили, что 30 июня это крайний срок, а не обязательная дата завершения обучения. Школы могут самостоятельно корректировать расписание, учитывая учебную нагрузку, ситуацию безопасности, состояние здоровья учащихся и готовность педагогического коллектива.

Ориентировочный график каникул в 2025-2026 учебном году

Осенние: 27 октября - 2 ноября 2025 года

27 октября - 2 ноября 2025 года Зимние: 27 декабря 2025 - 11 января 2026 года.

27 декабря 2025 - 11 января 2026 года. Весенние: 23 - 29 марта 2026 года

23 - 29 марта 2026 года Летние: с 1 июня до начала нового учебного года

В МОН подчеркнули, что общая продолжительность каникул в течение года должна составлять не менее 30-ти календарных дней. В то же время школы могут изменять график отдыха в случае ухудшения ситуации безопасности или эпидемиологической в регионе.

