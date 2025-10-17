Когда в Украину придет бабье лето: прогноз синоптиков

В Украину скоро придет долгожданное потепление. Хотя в ближайшие выходные, 18–19 октября, еще сохраняется прохлада и местами пройдут дожди, уже с начала следующей недели ожидается существенное потепление — начнется период бабьего лета.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, настоящее потепление придет после 24 октября и постепенно охватит большинство регионов страны. Самый теплый период прогнозируется между 27 и 31 октября, когда днем температура воздуха на большей части территории составит +13…+18°C.

Самые высокие показатели ожидаются на юге Украины и в Закарпатье – там столбики термометров поднимутся до +20…+22°C. По словам синоптика, это будет "классическое бабье лето", вызванное поступлением теплого воздуха с юга и юго-запада Европы на фоне повышенного атмосферного давления. Осадки в этот период будут незначительными и преимущественно локальными — в основном на западе и на севере страны.

