Когда времени мало: рецепт маринованных огурцов за 15 минут на зиму

Эти быстрые маринованные огурцы – вариант для тех, кто хочет получить готовую закуску уже через несколько часов, без стерилизации, сложных процессов и длительного ожидания. Они получаются хрустящими, ароматными и с приятным кисло-соленым вкусом, который хорошо сочетается и с мясными блюдами, и с картофелем, и с обычными летними перекусами.

Такой рецепт часто выручает, когда нужно быстро приготовить что-нибудь к столу: огурцы можно подать как закуску, гарнир или даже как легкий салат. Отдельный плюс – их универсальность и насыщенный вкус, который появляется уже через несколько часов маринования. Об этом пишет Shuba.

Что следует знать перед приготовлением

Огурцы режутся кружками, поэтому подходят даже крупные или переросшие плоды. Маринад готовится отдельно и не требует длительной варки, а сам процесс проходит без консервации на зиму. При желании можно добавить острый перец, но его легко исключить, если не нравится пикантность.

Ингредиенты (на 1 литровую банку)

Овощи:

огурцы - 600 г

лук – 2 шт.

перец чили – 1–2 шт. (по вкусу)

Маринад:

вода - 600 мл

уксус - 100 мл

сахар – 5 ст. л.

соль – 1 ст. л. (или по вкусу)

лавровый лист – 4 шт.

перец черный горошком – 1 ч. л.

куркума – 1 ч. л.

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Как приготовить

Огурцы моют и нарезают кружками средней толщины, чтобы они остались хрустящими. Лук режут кольцами, перец чили – тонкими или средними кольцами. В банке ингредиенты выкладывают слоями: огурцы, лук, перец, повторяя последовательность и слегка утрамбовывая. Отдельно готовят маринад: в воде смешивают уксус, специи, лавровый лист и сахар, доводят до кипения и снимают с огня. Соль добавляют по вкусу. Горячим маринадом заливают овощи, банку закрывают и оставляют при комнатной температуре примерно на 5 часов. После этого огурцы уже приобретают вкус, но лучше перед подачей охладить их в холодильнике еще 1–2 часа. В результате получается простая и быстрая закуска с насыщенным вкусом, не требующая консервации, но хорошо сохраняющая свежесть и аромат.

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