Коли часу обмаль: рецепт маринованих огірків за 15 хвилин на зиму

Ці швидкі мариновані огірки — варіант для тих, хто хоче отримати готову закуску вже за кілька годин, без стерилізації, складних процесів і тривалого очікування. Вони виходять хрусткими, ароматними та з приємним кисло-солоним смаком, який добре поєднується і з м’ясними стравами, і з картоплею, і зі звичайними літніми перекусами.

Такий рецепт часто виручає, коли потрібно швидко приготувати щось до столу: огірки можна подати як закуску, гарнір або навіть як легкий салат. Окремий плюс — їхня універсальність і насичений смак, який з’являється вже через кілька годин маринування. Про це пише Shuba.

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Що варто знати перед приготуванням

Огірки ріжуться кружальцями, тому підходять навіть великі або перерослі плоди. Маринад готується окремо та не потребує тривалого варіння, а сам процес відбувається без консервації на зиму. За бажанням можна додати гострий перець, але його легко виключити, якщо не подобається пікантність.

Інгредієнти (на 1 літрову банку)

Овочі:

огірки — 600 г

цибуля — 2 шт.

перець чилі — 1–2 шт. (за смаком)

Маринад:

вода — 600 мл

оцет — 100 мл

цукор — 5 ст. л.

сіль — 1 ст. л. (або за смаком)

лавровий лист — 4 шт.

перець чорний горошком — 1 ч. л.

куркума — 1 ч. л.

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Як приготувати

Огірки миють і нарізають кружальцями середньої товщини, щоб вони залишилися хрусткими. Цибулю ріжуть кільцями, перець чилі — тонкими або середніми кільцями. У банку інгредієнти викладають шарами: огірки, цибуля, перець, повторюючи послідовність і злегка утрамбовуючи. Окремо готують маринад: у воді змішують оцет, спеції, лавровий лист і цукор, доводять до кипіння та знімають з вогню. Сіль додають за смаком. Гарячим маринадом заливають овочі, банку закривають і залишають при кімнатній температурі приблизно на 5 годин. Після цього огірки вже набувають смаку, але найкраще перед подачею охолодити їх у холодильнику ще 1–2 години. У результаті виходить проста й швидка закуска з насиченим смаком, яка не потребує консервації, але добре зберігає свіжість і аромат.

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