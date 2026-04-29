Кому из украинцев повысят пенсию в мае: большие выплаты получат не все

В мае 2026 года общего повышения пенсий в Украине не предполагается, однако часть пенсионеров получит возрастные надбавки. Такие доплаты начисляются автоматически после достижения определенного возраста и прилагаются к основной пенсии.

Об этом пишет "Socportal". Речь идет о ежемесячных выплатах для людей в возрасте 70, 75 и 80 лет. Размер надбавки зависит от возрастной категории и не требует отдельного обращения в Пенсионный фонд.

Возрастные доплаты в мае 2026 года

Предусмотрены три уровня доплат:

от 70 до 75 лет - 300 грн;

от 75 до 80 лет - 456 грн;

от 80 лет - 570 грн.

Важно, что эти суммы не унывают. При переходе к следующей возрастной категории пенсионеру выплачивают только разницу между предыдущей и новой надбавкой.

Как начисляется доплата

Возрастная прибавка начинает действовать со дня рождения, а не с начала месяца. После этого ее ежемесячно автоматически включают в пенсионные выплаты.

Есть также ограничения: доплата назначается только пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 грн. Если сумма больше, возрастная надбавка не начисляется.

