Кто из украинцев имеет право на двойной стаж

В ряде случаев украинское законодательство предусматривает так называемый льготный учет стажа, когда один отработанный год засчитывается как два года страхового стажа. Это позволяет представителям отдельных профессий выходить на пенсию раньше, чем по общим правилам.

Речь идет, прежде всего, о работе во вредных, опасных или особо сложных условиях. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Какие категории работ дают право на двойной стаж

Двойной учет стажа может применяться для следующих видов деятельности:

Вредные условия труда – работа с повышенным уровнем шума, вибрации, воздействием токсичных веществ или радиации;

– работа с повышенным уровнем шума, вибрации, воздействием токсичных веществ или радиации; Подземные работы – шахты, рудники, метрополитен, строительство и обслуживание подземных коммуникаций;

– шахты, рудники, метрополитен, строительство и обслуживание подземных коммуникаций; Экстремальные климатические условия – работа в районах Крайнего Севера, высокогорье и других сложных природных зонах;

– работа в районах Крайнего Севера, высокогорье и других сложных природных зонах; Отдельные виды военной службы – участие в боевых действиях, антитеррористических операциях или выполнение особо опасных задач;

– участие в боевых действиях, антитеррористических операциях или выполнение особо опасных задач; Медицинские работники рисковых специальностей – в частности в инфекционных, психиатрических и других заведениях повышенного риска;

– в частности в инфекционных, психиатрических и других заведениях повышенного риска; Морская служба – работа, связанная с длительными рейсами;

– работа, связанная с длительными рейсами; Ликвидация чрезвычайных ситуаций – участие в работах во время аварий, катастроф или стихийных бедствий.

Какие документы нужны

Чтобы воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию с учетом льготного стажа, необходимо подтвердить соответствующий период работы документально.

Обычно Пенсионный фонд Украины принимает:

записи в трудовой книжке;

справки от работодателей;

выписки из нормативных документов или приказов, подтверждающих условия труда.

При необходимости могут требоваться дополнительные доказательства, если характер работы изменялся в течение трудовой деятельности.

