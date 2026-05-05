Хто з українців має право на подвійний стаж

У низці випадків українське законодавство передбачає так званий пільговий облік стажу, коли один відпрацьований рік зараховується як два роки страхового стажу. Це дає можливість представникам окремих професій виходити на пенсію раніше, ніж за загальними правилами.

Йдеться насамперед про роботу у шкідливих, небезпечних або особливо складних умовах. Про це повідомляє Пенсійний Фонд.

Які категорії робіт дають право на подвійний стаж

Подвійний облік стажу може застосовуватися для таких видів діяльності:

Шкідливі умови праці — робота з підвищеним рівнем шуму, вібрації, впливом токсичних речовин або радіації;

— робота з підвищеним рівнем шуму, вібрації, впливом токсичних речовин або радіації; Підземні роботи — шахти, рудники, метрополітен, будівництво та обслуговування підземних комунікацій;

— шахти, рудники, метрополітен, будівництво та обслуговування підземних комунікацій; Екстремальні кліматичні умови — робота в районах Крайньої Півночі, високогір’ї та інших складних природних зонах;

— робота в районах Крайньої Півночі, високогір’ї та інших складних природних зонах; Окремі види військової служби — участь у бойових діях, антитерористичних операціях або виконання особливо небезпечних завдань;

— участь у бойових діях, антитерористичних операціях або виконання особливо небезпечних завдань; Медичні працівники ризикових спеціальностей — зокрема в інфекційних, психіатричних та інших закладах підвищеного ризику;

Морська служба — робота, пов’язана з тривалими рейсами;

— робота, пов’язана з тривалими рейсами; Ліквідація надзвичайних ситуацій — участь у роботах під час аварій, катастроф або стихійних лих.

Які документи потрібні

Щоб скористатися правом на достроковий вихід на пенсію з урахуванням пільгового стажу, необхідно підтвердити відповідний період роботи документально.

Зазвичай Пенсійний фонд України приймає:

записи в трудовій книжці;

довідки від роботодавців;

витяги з нормативних документів або наказів, що підтверджують умови праці.

За потреби можуть вимагатися додаткові підтвердження, якщо характер роботи змінювався протягом трудової діяльності.

