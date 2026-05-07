Кто из украинцев может не получить пенсию в мае и почему

В мае 2026 Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может временно приостанавливать начисление пенсионных выплат отдельным гражданам. В ведомстве объясняют, что это связано не с отменой пенсии, а с необходимостью проверки и уточнения данных получателей.

Об этом сообщает ПФУ.

Кто может временно не получить пенсию

По данным Пенсионного фонда, выплаты могут быть приостановлены в случаях, когда необходимо актуализировать персональную информацию пенсионера. Речь идет об идентификации личности, проверке места жительства и уточнении данных в реестрах.

Чаще причиной становится невозможность подтвердить фактический адрес проживания. Если человек долго не проживает по зарегистрированному адресу или выехал за границу без уведомления, выплаты могут временно остановить до прохождения идентификации.

Отдельно отмечается, что находящимся за пределами Украины пенсионерам важно своевременно обновлять свои данные во избежание блокирования выплат или доступа к счетам.

Также основанием для приостановки может стать необходимость проверки документов, например, в случае изменения персональных данных, трудоустройства или выявления разногласий в реестрах.

Еще одна причина – отсутствие движения средств по счету в течение шести месяцев у пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях.

Кроме того, выплаты могут приостанавливаться, если не предоставлена информация об отсутствии получения пенсии от российских органов социального обеспечения при проживании в оккупации или переезда на подконтрольную территорию Украины.

В таких ситуациях гражданам необходимо обратиться в ПФУ и предоставить уточненные данные или документы для возобновления выплат.

Как восстановить или избежать задержек в выплатах

В большинстве случаев приостановка носит временный характер и связана только с процедурой проверки.

Чтобы восстановить пенсию, необходимо пройти идентификацию и подать необходимые документы. Сделать это можно несколькими способами:

через личный кабинет на портале ПФУ с использованием "Действие. Подпись";

во время видеоидентификации с представителем ПФУ, показав документы;

лично в сервисном центре ПФУ (для вернувшихся с оккупированных территорий);

почтой – для граждан, находящихся за границей.

В ПФУ отмечают: своевременное обновление данных, сообщения об изменении места жительства и прохождении идентификации позволяют избежать задержек с выплатами пенсий.

