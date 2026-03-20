'Легко начать, трудно выйти', - Каллас предостерег Евросоюз от участия в войне с Ираном

Высокая представительница Европейского Союза по внешней политике и безопасности Кая Каллас предостерегла глав государств ЕС от риска вовлечения в опасное обострение на Ближнем Востоке. По ее словам, ситуация может перерасти в "токсичный конфликт", выйти из которого будет очень сложно.

Во время закрытого заседания Европейский совет в Брюсселе он призвал европейских лидеров не поддерживать потенциально затяжную войну против Иран, активно продвигаемых США и Израилем. Об этом пишет Politico.

Каллас образно объяснила свою позицию, отметив, что начало войны может казаться простым, однако завершить его гораздо труднее. В то же время она отметила необходимость защиты стратегических интересов ЕС в регионе, но подчеркнула отсутствие желания расширять мандат военно-морской миссии Aspides из Красного моря в Ормузский пролив.

Такие заявления прозвучали на фоне усиленного давления со стороны президента Дональд Трамп, призвавшего союзников, в частности Франция и Германия, присоединиться к военному сопровождению гражданских судов в стратегически важном регионе. Причиной стала фактическая блокада судоходства по Ирану.

На этом фоне энергетические рынки уже реагируют ростом цен на нефть и газ, ведь ограничение движения через пролив затрагивает интересы ключевых экспортеров, в частности, Саудовская Аравия и Катар.

Напомним, Трамп сообщил о первых жертвах США в войне с Ираном.

