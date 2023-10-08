'Любити' – это не 'кохати': Авраменко объяснил разницу между словами (видео)

Слова "люблю" и "кохаю" часто используются как синонимы, однако не во всех случаях это уместно и правильно. Известный украинский языковед Александр Авраменко рассказал об их отличиях и правильном использовании.

Об этом он сообщил на своем уроке. Авраменко рассказал, что эти слова могут иметь разное значение.

Часто вы спрашиваете о словах "любити" и "кохати", различаются ли они по значению. отличные значения", – сказал Александр Авраменко.

По его словам, "любить" следует употреблять только тогда, когда речь идет о преданности. В частности "любить свой народ". Также "любить" используется в значении "нуждаться в каких-то условиях для существования", например, "верба любить вологий ґрунт".

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Слово "кохати" употребляется тогда, когда речь идет об уходе, воспитании или воспитании. К примеру: "викохати квітку" или "викохати гарну бороду".

Кроме этого, языковед рассказал о правильном ударении в слове "люблю" - нужно говорить "люблЮ", а не "лЮблю". Так же стоит говорить не "кАжу", "рОблю", а "кажУ", "роблЮ".

Также часто говорят фразу "крепко люблю", однако слово "крепко" - это разговорный диалектный ответчик слова "міцно".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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