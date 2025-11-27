Масштабный пожар в 31-этажках Гонконга: погибли более 40 человек (фото, видео)

В среду утром в густонаселенном районе Яу Ма Тэй в Гонконге вспыхнул масштабный пожар, охвативший сразу восемь многоэтажных жилых домов 60-70-х годов застройки. По состоянию на утро четверга подтверждена гибель по меньшей мере 44 человек, еще 279 жителей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает CNN. Спасательные операции продолжаются: пожарные пытаются пробиться на верхние этажи, где многие остаются заблокированными. Часть зданий комплекса, в котором проживает большое количество пожилых людей, до сих пор пылает.

В больницы доставлены по меньшей мере 66 пострадавших, из них 17 находятся в критическом состоянии, 24 - в тяжелом.

Полиция Гонконга уже задержала трех человек – двух директоров и инженерного консультанта компании-застройщика. Им предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве из-за "грубой халатности". По данным следствия, именно нарушения норм безопасности и строительных стандартов послужили причиной быстрого распространения огня.

По предварительным оценкам, эта трагедия может стать самым смертоносным пожаром в истории Гонконга со времен Второй мировой войны.

