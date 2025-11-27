Масштабна пожежа у 31-поверхівках Гонконгу: загинуло понад 40 людей (фото, відео)

У середу вранці в густонаселеному районі Яу Ма Тей у Гонконзі спалахнула масштабна пожежа, що охопила одразу вісім багатоповерхових житлових будинків 60–70-х років забудови. Станом на ранок четверга підтверджена загибель щонайменше 44 людей, ще 279 мешканців вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє CNN. Рятувальні операції тривають: пожежники намагаються пробитися на верхні поверхи, де багато людей залишаються заблокованими. Частина будівель комплексу, в якому проживає велика кількість людей похилого віку, досі палає.

Читайте также: У Афганістані стався землетрус магнітудою 6,3: є загиблі та поранені (фото, відео)

До лікарень доставлено щонайменше 66 постраждалих, з них 17 перебувають у критичному стані, 24 — у важкому.

Поліція Гонконгу вже затримала трьох осіб — двох директорів та інженерного консультанта компанії-забудовника. Їм висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві через "грубу недбалість". За даними слідства, саме порушення норм безпеки та будівельних стандартів стали причиною швидкого поширення вогню.

За попередніми оцінками, ця трагедія може стати найсмертоноснішою пожежею в історії Гонконгу з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, на російській Камчатці зафіксували потужний землетрус.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!