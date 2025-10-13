Мексику накрыли разрушительные тропические штормы: по меньшей мере 44 человека погибли (фото)

По меньшей мере 44 человека погибли в результате масштабных наводнений и оползней, накрывших Мексику после прохождения тропических штормов "Присцилла" и "Реймонд". Из-за стихийного бедствия правительство объявило чрезвычайное положение и привлекло армию для оказания помощи пострадавшим.

Об этом пишет Reuters. Ливни, которые не прекращались несколько дней, повлекли за собой масштабные разрушения в центральных и восточных регионах страны. Больше всего пострадал штат Веракрус, где погибли 18 человек. В штате Идальго стихия унесла 16 жизней, в Пуэбле — девять, еще один человек погиб в штате Керетаро.

Правительство президентки Клаудии Шейнбаум активировало национальный план реагирования, чтобы оказать помощь жителям 139 пострадавших населенных пунктов.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Веракрусе, Идальго, Пуэбле, Керетаро и Сан-Луис-Потосе, координируя действия с местными властями и федеральными структурами. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям работает круглосуточно", — сообщила Шейнбаум в сети X.

Для ликвидации последствий стихии Министерство обороны Мексики направило более 5400 военнослужащих. Они вовлечены в эвакуацию людей из опасных районов, очистку территорий от завалов и мониторинг ситуации в зонах риска.

