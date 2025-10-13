Мексику накрили руйнівні тропічні шторми: щонайменше 44 людини загинуло (фото)

Щонайменше 44 людини загинули внаслідок масштабних повеней і зсувів ґрунту, що накрили Мексику після проходження тропічних штормів "Прісцилла" та "Реймонд". Через стихійне лихо уряд оголосив надзвичайний стан і залучив армію для надання допомоги постраждалим.

Про це пише Reuters. Зливи, які не припинялися кілька днів, спричинили масштабні руйнування у центральних і східних регіонах країни. Найбільше постраждав штат Веракрус, де загинуло 18 осіб. У штаті Ідальго стихія забрала 16 життів, у Пуеблі — дев’ять, ще одна людина загинула у штаті Керетаро.

Уряд президентки Клаудії Шейнбаум активував національний план реагування, щоб надати допомогу мешканцям 139 постраждалих населених пунктів.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією у Веракрусі, Ідальго, Пуеблі, Керетаро та Сан-Луїс-Потосі, координуючи дії з місцевою владою та федеральними структурами. Національний комітет з надзвичайних ситуацій працює цілодобово", — повідомила Шейнбаум у мережі X.

Для ліквідації наслідків стихії Міністерство оборони Мексики направило понад 5 400 військовослужбовців. Вони залучені до евакуації людей із небезпечних районів, очищення територій від завалів та моніторингу ситуації у зонах ризику.

