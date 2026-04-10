Мирное соглашение между Украиной и РФ: посланник Путина прибыл в США на переговоры

Cпециальный представитель главы РФ Владимира Путина – Кирилл Дмитриев – находится с визитом в США. Там он проведет встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters. Стороны обсуждают возможное мирное соглашение по Украине, а также перспективы экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.

Отмечается, что этот визит проходит накануне важного решения США о продлении ослаблений санкций на российскую нефть, срок действия которых истекает 11 апреля. По данным агентства, этот вопрос также может быть включен в повестку переговоров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!