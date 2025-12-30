Могут ли военнообязанного объявить в розыск за непройденную ВЛК

После окончания срока действия заключения военно-врачебной комиссии военнообязанному не нужно немедленно самостоятельно обращаться в новую ВЛК. Так же территориальный центр комплектования не имеет законных оснований объявлять человека в розыск только потому, что предыдущий вывод утратил силу.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян в комментарии на портале "Юристи.UA". Он пояснил, что прохождение ВЛК является составной частью системы военного учета и мобилизационных мероприятий, однако это не означает автоматической обязанности ежегодно являться на комиссию по собственной инициативе.

К юристу обратился мужчина, который проходил ВЛК в начале 2025 года и поинтересовался, нужно ли ему сразу после окончания годового срока снова идти на медицинское освидетельствование. Айвазян подчеркнул, что в отсутствие личных оснований или изменений в состоянии здоровья такой необходимости нет. Окончание срока заключения не влияет ни на отсрочку, ни на наличие бронирования.

Адвокат подчеркнул, что в случае необходимости именно ТЦК должно инициировать повторное прохождение ВЛК, прислав гражданину соответствующую повестку. Только после официального вызова возникает обязанность явиться на комиссию.

Также Айвазян опроверг распространенную информацию об автоматическом объявлении в розыск после завершения действия заключения ВЛК. По его словам, это невозможно без нарушения правил военного учета или мобилизационного законодательства. Розыск может быть объявлен только в том случае, если гражданин не явится по повестке в ТЦК. То есть, сначала должен быть официальный шаг со стороны территориального центра, и только после этого возможны любые правовые последствия.

