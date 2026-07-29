Могут наблюдаться головные боли и слабость: прогноз магнитных бурь на 29 июля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей в такие дни жалуется на головные боли, усталость, сонливость или повышенный уровень стресса. Уровень активности определяют по планетарному К-индексу, который оценивается по шкале от 0 до 9. Если показатель достигает 5 и более, это свидетельствует о сильной магнитной буре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В среду 29 июля ожидается геомагнитная активность с К-индексом 2,7. Это соответствует зеленому уровню и свидетельствует о слабых магнитных возмущениях.

В то же время специалисты отмечают, что прогнозы могут меняться. Данные о солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому информацию следует регулярно проверять.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек и выбросов плазмы на Солнце. Заряженные частицы, отправляющиеся в космос, достигают магнитосферы Земли и вызывают геомагнитные возмущения.

Интенсивность таких явлений оценивают по К-индексу. Значения от 1 до 4 считаются слабыми и обычно не оказывают заметного влияния. Если показатель превышает 5, буря приобретает красный уровень и может влиять как на самочувствие людей, так и на работу отдельных систем связи, спутников и навигационного оборудования. Во время мощных бурь с К-индексом 7–8 в некоторых регионах можно наблюдать полярное сияние.

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Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

В дни повышенной геомагнитной активности некоторые люди отмечают головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна или перепады настроения. Научные исследования по этому влиянию остаются неоднозначными, однако врачи рекомендуют более внимательно относиться к своему здоровью, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Как поддержать организм

Во время магнитных бурь специалисты советуют:

соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;

сбалансированно питаться и пить достаточно воды;

ограничить употребление алкоголя, жирной пищи и избытка кофеина;

больше времени проводить на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;

поддерживать умеренную физическую активность;

по возможности избегать стрессовых ситуаций;

людям с хроническими заболеваниями иметь под рукой необходимые лекарства и соблюдать рекомендации врача.

Для улучшения самочувствия могут помочь контрастный душ утром и теплая расслабляющая ванна вечером.

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