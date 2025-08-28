Может наблюдаться плохое самочувствие и головные боли: прогноз магнитных бурь на 29 августа

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, а вместе с этим вызывать у людей головную боль, усталость и повышенное чувство стресса. Показатели измеряют по планетарному К-индексу от 0 до 9, и уже с отметки 5 буря считается сильной.

29 августа геомагнитная активность составит 2,7. Это значение относится к зеленому уровню, то есть не представляет серьезной угрозы. В то же время, стоит помнить, что прогнозы могут оперативно меняться, ведь данные обновляются каждые три часа. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек и выбросов энергии, которые достигают Земли в виде заряженных частиц. Когда они взаимодействуют с магнитосферой планеты, происходит колебание, которое может влиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. Слабые колебания почти не ощутимы, а вот с К-индексом от 5 и выше возможны сбои в связи и даже появление полярных сияний.

Во время таких периодов человек может испытывать физический дискомфорт. Чтобы уменьшить его, советуют соблюдать правильный режим сна и питания, избегать тяжелой и вредной пищи, ограничить алкоголь и кофе. Полезно пить много воды, травяные чаи, больше времени проводить на свежем воздухе, но без прямых солнечных лучей. Легкие физические нагрузки и спокойный ритм помогут поддержать организм. Особенно внимательны должны быть люди с хроническими болезнями — им следует иметь под рукой нужное лекарство и больше отдыхать. Контрастный душ утром добавит энергии, а к вечеру теплая ванна поможет расслабиться.

