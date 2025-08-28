Може спостерігатись погане самопочуття та головні болі: прогноз магнітних бур на 29 серпня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, а разом із цим викликати у людей головний біль, втому та підвищене відчуття стресу. Показники вимірюють за планетарним К-індексом від 0 до 9, і вже з позначки 5 буря вважається сильною.

29 серпня геомагнітна активність становитиме 2,7. Це значення належать до зеленого рівня, тобто не становлять серйозної загрози. Водночас варто пам’ятати, що прогнози можуть оперативно змінюватися, адже дані оновлюються кожні три години. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітні бурі виникають через сонячні спалахи та викиди енергії, які досягають Землі у вигляді заряджених частинок. Коли вони взаємодіють із магнітосферою планети, відбуваються коливання, що можуть впливати як на самопочуття людей, так і на роботу техніки. Слабкі коливання майже не відчутні, а от із К-індексом від 5 і вище можливі збої у зв’язку та навіть поява полярних сяйв.

Під час таких періодів людина може відчувати фізичний дискомфорт. Щоб зменшити його, радять дотримуватися правильного режиму сну і харчування, уникати важкої та шкідливої їжі, обмежити алкоголь і каву. Корисно пити багато води, трав’яні чаї, більше часу проводити на свіжому повітрі, але без прямого сонячного проміння. Легкі фізичні навантаження та спокійний ритм життя допоможуть підтримати організм. Особливо уважними мають бути люди з хронічними хворобами — їм варто мати під рукою потрібні ліки та більше відпочивати. Контрастний душ вранці додасть енергії, а ввечері тепла ванна допоможе розслабитися.

