Может подешеветь на 30% к Новому году: в Украине падает цена на популярный продукт

До конца 2025 года сливочное масло в украинских магазинах может подешеветь на 30–35% благодаря падению цен на европейском рынке и возвращению украинского экспорта на внутренний рынок. Это уже привело к снижению закупочных цен на сырое молоко, из-за чего часть производителей работает на грани рентабельности или даже в убыток.

Тренд на дефляцию молочки, по прогнозам, продержится, по крайней мере, до первой половины 2026 года. Об этом пишет OBOZ.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Минфину" заявила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока (АВМ) Елена Жупинас. "С конца лета мировые цены на масло упали более чем на 30%. Если в прошлом году украинские экспортеры продавали его в ЕС по 7 евро за килограмм, то сейчас цена не превышает 4,5 евро", – объясняет она. Поэтому переработчики перенаправляют объемы на отечественный рынок, и потребители уже замечают скидки — преимущественно в форме акций в супермаркетах.

Средняя экономия на полках достигнет 30–35%, но это не отменяет давление на цепочку поставок. Закупочная цена на сырое молоко класса "экстра" (соответствующее европейским стандартам) в середине ноября упала на 17%, что заставляет мелких производителей работать "в ноль" или с минусом. "Многие вынуждены сокращать объемы, потому что маржа исчезает", — отмечает Жупинас.

Дополнительным фактором дефляции является конкуренция с "серым" импортом сыров, массово поступающих из Польши и других стран ЕС. Это создает неравные условия для украинских производителей, угрожая стабильности отрасли. Эксперт АВМ призывает к мерам поддержки национального сектора — от квот на импорт до субсидий на энергоносители, чтобы избежать кризиса в молочном бизнесе.

По состоянию на конец ноября средняя розничная цена на сливочное масло (жирность 82%) колеблется около 108 грн. за 200 г, но с учетом акций может опуститься ниже. Для потребителей это хорошая новость в канун праздников, но для фермеров — сигнал к оптимизации расходов.

