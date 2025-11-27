Може подешевшати на 30% до Нового року: в Україні падає ціна на популярний продукт

До кінця 2025 року вершкове масло в українських магазинах може здешевшати на 30–35% завдяки падінню цін на європейському ринку та поверненню українського експорту на внутрішній ринок. Це вже призвело до зниження закупівельних цін на сире молоко, через що частина виробників працює на межі рентабельності або навіть у збиток.

Тренд на дефляцію молочки, за прогнозами, протримається принаймні до першої половини 2026 року. Про це пише OBOZ.

Про це в ексклюзивному коментарі "Мінфіну" заявила заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока (АВМ) Олена Жупінас. "З кінця літа світові ціни на масло впали більш ніж на 30%. Якщо торік українські експортери продавали його до ЄС по 7 євро за кілограм, то зараз ціна не перевищує 4,5 євро", — пояснює вона. Через це переробники перенаправляють обсяги на вітчизняний ринок, і споживачі вже помічають знижки — переважно у формі акцій у супермаркетах.

Середня економія на полицях сягне 30–35%, але це не скасовує тиск на ланцюжок постачань. Закупівельна ціна на сире молоко класу "екстра" (відповідне європейським стандартам) у середині листопада впала на 17%, що змушує дрібних виробників працювати "у нуль" або з мінусом. "Багато хто змушений скорочувати обсяги, бо маржа зникає", — зазначає Жупінас.

Додатковим фактором дефляції є конкуренція з "сірим" імпортом сирів, які масово надходять з Польщі та інших країн ЄС. Це створює нерівні умови для українських виробників, загрожуючи стабільності галузі. Експертка АВМ закликає до заходів підтримки національного сектору — від квот на імпорт до субсидій на енергоносії, — аби уникнути кризи в молочному бізнесі.

Станом на кінець листопада середня роздрібна ціна на вершкове масло (жирність 82%) коливається навколо 108 грн за 200 г, але з урахуванням акцій може опуститися нижче. Для споживачів це добра новина напередодні свят, але для фермерів — сигнал до оптимізації витрат.

