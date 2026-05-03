Можно ли купить стаж к пенсии, если никогда не работали

Украинское законодательство предусматривает возможность получить страховой стаж даже для официально официально никогда не работавших. Это реализуется через систему добровольного участия, которая позволяет либо постепенно накапливать стаж в будущем, либо "докупить" недостающие годы за прошедшие периоды.

Стоимость докупки стажа составляет 22% от минимальной заработной платы. Об этом Информатору рассказала адвокат, руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова.

Два основных механизма

Первый вариант – заключение договора на будущий период с регулярной уплатой взносов. В этом случае человек подписывает соглашение с Пенсионным фондом или налоговой службой и ежемесячно уплачивает установленные платежи. Такой подход подходит тем, кто еще не достиг пенсионного возраста и планирует постепенно формировать свой стаж.

Второй вариант – единовременная оплата за уже прошлые годы. Он доступен, в частности, людям, которым исполнилось 60 лет и имеющим недостаточно стажа для назначения пенсии. В этом случае необходимые периоды можно компенсировать сразу.

Стоимость "докупки" стажа

Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной заработной платы – 1902,34 грн в месяц. Если стаж приобретается за прошлые периоды, применяется повышающий коэффициент 2. В результате один месяц стажа стоит 3804,68 грн.

Соответственно год страхового стажа "задним числом" обойдется примерно в 45 656,16 грн.

Как отмечает эксперт, в случае полного отсутствия трудового стажа для получения минимального права на пенсию в 65 лет необходимо не менее 15 лет страхового стажа. Его "докупка" может стоить около 680 тысяч гривен.

