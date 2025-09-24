Можно смело покупать: топ-5 надежных подержанных авто до 8000 долларов

Если вы ищете надежный автомобиль на вторичном рынке за бюджет до 300 000 гривен (чуть менее 8000 долларов), есть несколько проверенных моделей, которые могут служить вам много лет без серьезных проблем.

Вот несколько вариантов, на которые стоит обратить внимание. О них рассказал сайт uamotors.

Среди интересных моделей – Kia Rio 2011–2014 годов, которая пользуется спросом не только среди частных владельцев, но и у таксистов. При тщательном уходе этот автомобиль способен проехать более 400 тысяч километров, а его доступность и надежность делают его отличным выбором. Однако перед покупкой важно проверить историю и техническое состояние автомобиля, чтобы избежать возможных проблем.

Еще одним отличным вариантом является Renault Logan 2014–2017 годов, который известен своей простой эксплуатацией и надежными компонентами. Прочная ходовая часть и удобство в обслуживании обеспечивают стабильный спрос на модели с умеренным пробегом.

Не менее привлекательным является Nissan Almera Classic 2008–2012 годов. Это практичный и надежный автомобиль, который имеет хорошее соотношение цены и качества. Если вам важна простота в обслуживании и долговечность, эта модель точно стоит внимания.

Chevrolet Lacetti 2009–2013 годов также входит в список лучших покупок на вторичном рынке. Прочная ходовая часть, устойчивые к износу моторы и достаточный уровень оснащения делают этот автомобиль популярным среди покупателей.

А для тех, кто ищет авто с автоматической коробкой передач, Mitsubishi Lancer 2009–2012 годов будет отличным вариантом. При пробеге около 250 тысяч километров он может находиться в хорошем состоянии и идеально подходит для ежедневного использования.

Найти надежный автомобиль на вторичном рынке за 300 000 гривен вполне реально. Каждая из этих моделей станет прекрасным спутником на долгие годы, при условии надлежащего ухода и проверки технического состояния перед покупкой.

