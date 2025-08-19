На билет претендуют по 7 пассажиров: в УЗ назвали самые популярные поезда в Украине

В течение недели с 11 по 17 августа "Укрзализныця" перевезла более 644 тысяч пассажиров. Из них более 15% билетов было приобретено на пять самых популярных направлений: из Киева во Львов, Одессу, Харьков, Перемышль и Днепр. К примеру, на маршруте Киев–Львов спрос на билеты превышал предложение в семь раз.

По данным перевозчика, по сравнению с прошлым годом пассажиропоток увеличился на 30 тысяч человек, а среднее количество пассажиров в вагоне выросло на 36, достигнув 476 человек.

Какие направления самые популярные

"Укрзализныця" работает в условиях самого интенсивного августовского периода пассажирских перевозок. По многим популярным направлениям спрос до сих пор существенно превышает предложение мест", – заявили в перевозчике", – сообщили в компании.

Сообщается, что в целом "Укрзализныця" перевезла 644 620 пассажиров, однако на некоторые поезда спрос был в 3-7 раз больше количества имеющихся мест. Среди самых востребованных направлений на прошлой неделе были:

Киев – Львов : поиски – 151 615, места – 21 814;

: поиски – 151 615, места – 21 814; Киев – Одесса : поиски – 92 361, места – 19 160;

: поиски – 92 361, места – 19 160; Киев – Харьков : поиски – 69 287, места – 18 528;

: поиски – 69 287, места – 18 528; Киев – Перемышль : поиски – 65 097, места – 22 871;

: поиски – 65 097, места – 22 871; Киев – Днепр: поиски – 55 034, места – 16 902.

Из-за чего часто не хватает билетов

Основной причиной дефицита билетов в компании является серьезная нехватка подвижного состава. Вагоны стареют из-за возраста, а также получают повреждения из-за российских обстрелов.

"Мы делаем все возможное, чтобы увеличить количество мест в поездах. Текущее решение – увеличение эффективности использования вагонов: сразу после прибытия со своего основного рейса, вместо "отдыха" в депо, наши вагоны мчатся в следующее путешествие, успевая сделать еще один "круг" между своим основным маршрутом", – пояснили в "Укразализныце".

Указывается, что количество перевезенных пассажиров на один вагон выросло по сравнению с прошлым годом. Это также дает возможность большему количеству людей отправляться в путешествия, несмотря на высокий спрос и ограниченное количество вагонов.

