На какие льготы имеет право участник боевых действий: полный список
Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, а также члены их семей обычно пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Впрочем, это лишь часть социальных гарантий, предусматриваемых государством для защитников Украины.
Новости.LIVE объясняют, на какие еще льготы и виды поддержки могут рассчитывать участники боевых действий.
Кто имеет право на льготы
Порядок предоставления льгот участникам боевых действий определяется:
- Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22 октября 1993 №3551;
- постановлением Кабинета Министров Украины от 16 февраля 1994 года №94, регулирующей механизм предоставления таких льгот;
- решениями органов местного самоуправления, которые могут предусматривать дополнительные социальные гарантии для ветеранов войны.
В соответствии с законодательством граждане со статусом УБД и имеющимся удостоверением имеют право на широкий перечень государственной поддержки.
Льготы на жилищно-коммунальные услуги
Участникам боевых действий предоставляется скидка в размере 75% на:
- плату за пользование жильем;
- оплату коммунальных услуг (электроэнергия, газ, водоснабжение, водоотвод, отопление, вывоз бытовых отходов и т.п.) - в пределах установленных социальных норм;
- покупки твердого топлива и сжиженного газа для домохозяйств без централизованного отопления.
Льгота распространяется на жилую площадь из расчета 21 м2 на каждого льготника и дополнительно 10,5 м2 на семью.
Медицинское обеспечение
Лица со статусом УБД имеют право на:
- безвозмездное получение лекарственных средств по рецептам врачей;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением изделий из драгоценных металлов);
- ежегодные бесплатные медицинские осмотры и диспансеризацию;
- внеочередное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках.
В то же время, отдельные программы, в частности санаторно-курортное лечение или денежная компенсация путевок, на период военного положения могут временно приостанавливаться решениями правительства.
Льготы на проезд
Участники боевых действий имеют право на:
- бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте, кроме такси;
- безвозмездный проезд туда и обратно один раз в два года железнодорожным, водным, воздушным или автомобильным транспортом;
- или скидку 50% на проезд указанными видами транспорта раз в год.
Трудовые и социальные гарантии
Для лиц со статусом УБД предусмотрено:
- оплату больничных в размере 100% вне зависимости от страхового стажа;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней;
- преимущественное право сохранения рабочего места в случае сокращения;
- первоочередное право на трудоустройство
Образовательные льготы для детей участников боевых действий
Дети защитников Украины имеют право на:
- государственную целевую поддержку для получения образования (полную или частичную оплату обучения в государственных и коммунальных учреждениях);
- первоочередное зачисление в детские сады, школы и другие учебные заведения;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатное проживание в общежитиях на период обучения.
Налоговые и другие социальные гарантии
Участники боевых действий также могут воспользоваться:
- льготами по уплате отдельных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Украины;
- скидками на установку квартирных телефонов (оплата 20% стоимости тарифа);
- первоочередное обслуживание в сфере бытовых услуг, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.
Для оформления указанных льгот военнослужащим с удостоверением УБД необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины, Центр предоставления административных услуг или в управление по делам ветеранов.
