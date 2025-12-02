На какие отпуска имеют право военные: виды и продолжительность

Министерство обороны Украины опубликовало детальные разъяснения по всем видам отпусков, на которые имеют право военнослужащие во время военного положения. Военные имеют право на 30 календарных дней отдыха каждый год.

Одновременно в отпуске в подразделении может находиться не более 30% личного состава.

К отпуску прибавляется время на дорогу - до двух суток в одну сторону. Отпуск разрешается брать по частям, но одна из частей должна быть не менее 15 суток подряд. Если во время отдыха военный заболел и лечился в стационаре, отпуск автоматически продлевается на количество неиспользованных дней (по справке медучреждения).

Отпуск участникам боевых действий

Дополнительные 14 календарных дней в году. Предоставляется по решению командира части.

Отпуск по семейным обстоятельствам и по уважительным причинам

До 10 календарных дней без учета времени на дорогу. Денежное довольствие хранится полностью.

Отпуск за уничтоженную/захваченную технику врага

Дополнительные к 15 суткам в год. Количество дней зависит от типа уничтоженной техники (танки, самолеты, артиллерия и т.п.).

Отпуск после освобождения из плена

Военнослужащие, вернувшиеся из плена и решившие продлить службу, имеют право на специальный отпуск продолжительностью до 90 календарных дней с сохранением денежного довольствия.

Отпуск на лечение и реабилитацию

Предоставляется по заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК) в случае ранения, контузии или болезни. Продолжительность определяют медики. В течение всего отпуска сохраняется полное денежное довольствие.

Отпуск по уходу за ребенком

До достижения ребенком 3 года. Денежное довольствие на этот период не выплачивается.

Отпуск для обучения

Военнослужащие в возрасте 18–25 лет, ранее не получившие высшее образование, могут получить дополнительный отпуск для обучения в гражданских ЗВО и профессиональных колледжах (кроме военных учебных заведений).

Особенности для условно-досрочно уволенных, подписавших контракт

Таким военнослужащим ежегодный основной отпуск не предусмотрен. Они могут рассчитывать только на отпуск по семейным обстоятельствам или по уважительным причинам – до 10 суток в год.

Эти нормы действуют во время военного положения и могут быть изменены только соответствующими законодательными актами. Командование части может отказать в отпуске, если это существенно повлияет на боеспособность подразделения, но такое решение должно быть обоснованным.

