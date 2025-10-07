На какую помощь могут рассчитывать опекуны несовершеннолетних в октябре
В Украине отдельные категории граждан имеют право на государственную помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Начиная с октября 2025 года начисление таких выплат осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Кто имеет право на выплаты
Государственная помощь назначается в соответствии с:
- Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми";
- Постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. № 1751 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми".
Выплаты могут получить опекуны или попечители детей, которые:
- остались без родительской опеки из-за смерти, болезни или лишения родительских прав;
- имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.
Размер государственной помощи в 2025 году
Государство выплачивает следующие суммы:
- детям до 6 лет - 6 407 грн;
- детям от 6 до 18 лет - 7 990 грн.
Для детей с инвалидностью размеры пособия выше:
- до 6 лет - 8 970 грн;
- от 6 до 18 лет - 11 186 грн.
В ПФУ отмечают: если ребенок получает пенсию, алименты, стипендию или другую помощь (кроме госвыплат детям с инвалидностью), сумма госпомощи рассчитывается как разница между установленным нормативом и фактическими выплатами.
Как оформить помощь
Подать заявление можно несколькими способами:
Лично – обратившись к:
- сервисного центра Пенсионного фонда Украины;
- Центра предоставления административных услуг (ЦНАП);
- органов местного самоуправления
Онлайн - через:
- портал электронных услуг ПФУ ;
- мобильное приложение Пенсионного фонда;
- официальный сайт Министерства социальной политики
По почте — отправив заявление в территориальное управление ПФУ.
