На них стоит обратить внимание: топ самых надежных автомобилей

Современные автомобили от южнокорейских брендов Kia и Hyundai, а также премиальные модели Lexus и большие Honda стабильно демонстрируют лучшие результаты во время техосмотров и требуют гораздо меньше серьезных ремонтов, чем средний показатель по рынку.

Об этом свидетельствуют данные британских автосервисов и отзывы механиков. Генеральный директор ClickMechanic Эндрю Джервис, основываясь на статистике своей сети, назвал эти марки лидерами по прохождению MOT (техосмотра) с первой попытки и минимальным количеством критических неисправностей. Об этом пишет Express.

"Lexus, Kia, Hyundai и более крупные модели Honda стабильно показывают высокий процент успешного прохождения техосмотра с первого раза и значительно реже нуждаются в серьезном ремонте, чем средний по рынку. Они не застрахованы от поломок, но серьезные дефекты, из-за которых авто сразу отправляются на повторную проверку, случаются в них значительно реже", — отметил Джервис.

Эта оценка прозвучала вскоре после того, как звезда программы Wheeler Dealers Майк Брюэр назвал Kia и Hyundai самыми надежными брендами на британских дорогах.

"Из собственного опыта продажи авто в One Automotive могу сказать: когда мы продаем Kia, они практически никогда не возвращаются с проблемами", - рассказал Брюер.

Ведущий популярного телешоу о классических автомобилях добавил, что высокую надежность демонстрируют не только корейские, но и японские и новые китайские бренды, в частности BYD.

"Kia, Hyundai, а также новые китайские компании вроде BYD получают очень хорошие отзывы по качеству, надежности и эксплуатационным характеристикам. Все азиатские, в частности японские бренды, всегда имели отличную репутацию с точки зрения надежности, но и немецкие марки также остаются сильными", — подчеркнул Брюер.

По данным авторитетного британского сайта WhatCar?, Kia занимает одно из первых мест в рейтингах надежности среди массовых брендов:

только 20% владельцев сообщили о любых проблемах за последние два года;

91% ремонтов дефектов производились бесплатно в рамках гарантии.

Ключевое преимущество Kia – комплексная 7-летняя гарантия на все модели (Picanto, Ceed, Niro, Sportage и др.), которая придает уверенности как при покупке нового авто, так и на вторичном рынке.

Таким образом, если вы ищете автомобиль, редко нуждающийся в серьезном ремонте, будет стабильно проходить техосмотр с первого раза и будет иметь низкие затраты на содержание — именно Kia, Hyundai, Lexus и большие модели Honda сейчас получают самые высокие оценки от механиков и экспертов. Эти бренды уже много лет удерживают лидерство в рейтингах надежности, и 2026 только подтверждает эту тенденцию.

