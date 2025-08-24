На них стоит обратить внимание: топ самых надежных автомобилей 'гибрид'

Гибридные автомобили уже давно перестали быть экзотикой и превратились в практический выбор для тех, кто стремится соединить надежность классических машин с экономичностью современных технологий. Они отличаются низким расходом горючего, а значит и значительно меньшими затратами на эксплуатацию, что делает их привлекательными для многих водителей.

Специалисты платформы iSeeCars проанализировали более 3,8 миллионов новых автомобилей, чтобы определить, какие гибриды предлагают наилучшее соотношение цены, качества и долговечности. В результате были выделены семь моделей, которые можно считать выгодной инвестицией в долгосрочной перспективе. Об этом написал Finance Buzz.

Абсолютным лидером стал Toyota Prius, который благодаря современным обновлениям остается самым надежным и доступным вариантом по соотношению стоимости и срока службы. На втором месте оказался Toyota Camry Hybrid, сочетающий экономический расход топлива с долговечностью более 13 лет. Третью позицию занял Toyota Highlander Hybrid – просторный кроссовер, способный прослужить почти 14 лет.

Среди премиальных брендов выделяется Lexus RX 350h, рассчитанный в среднем более чем на пятнадцать лет эксплуатации. В то же время его "старший брат" Lexus RX 500h имеет подобный ресурс, но из-за высокой цены общие годовые расходы на него значительно больше. В списке также оказался Hyundai Sonata Hybrid, который при среднем сроке службы более 9 лет отличается выгодной гарантией на силовой агрегат. Завершает рейтинг Ford Escape Hybrid с ожидаемым ресурсом в восемь лет, хотя его содержание обходится дороже большинства конкурентов.

