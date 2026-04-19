На отдых выйдут не все: в Украине изменили правила выхода на пенсию

В Украине с 2027 года усилят требования к страховому стажу для ухода на пенсию в 60 лет — необходимый минимум вырастет с 33 до 34 лет. Это означает, что части граждан будет сложнее выйти на пенсию в самом раннем возрасте, и количество тех, кто сможет сделать это вовремя, будет постепенно уменьшаться.

Как проверить свой стаж

Каждый украинец может проверить свой страховой стаж, по меньшей мере, с 2004 года через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Доступ к сервису имеют как работающие граждане, так и пенсионеры.

Если часть стажа до 2004 года не отражается, его, вероятно, придется подтверждать документально при оформлении пенсии. Обычно для этого используются трудовая книжка, дипломы и другие официальные документы. В большинстве случаев проблем не возникает, однако сложности возможны, если:

записи в трудовой книжке не сохранились;

предприятие ликвидировано;

архивные данные утрачены или недоступны (в частности из-за оккупации территорий).

Чтобы получить информацию на портале ПФУ, нужно пройти авторизацию через Действие, банк или электронную подпись. В кабинете доступны данные об общем стаже, а также подробная информация по годам работы.

В разделе "Мой страховой стаж" отображается официальный учет периодов работы, а в разделе "Моя зарплата" сравним собственный доход со средней зарплатой по стране за соответствующие годы. От этого показателя зависит размер будущей пенсии. Также сервис позволяет просмотреть ориентировочный возраст ухода на пенсию.

Условия выхода на пенсию сейчас

В настоящее время пенсионный возраст в Украине зависит от продолжительности стажа. Предусмотрены три варианта выхода на пенсию: в 60, 63 или 65 лет.

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно 15 лет стажа.

Для 63 и 60 лет требования выше и зависят от общего страхового стажа.

Гарантированный выход в 60 лет возможен при наличии не менее 35 лет стажа.

Что изменится после реформы

С 1 января 2028 года предусмотрена возможность ухода на пенсию в любом возрасте при наличии 40 лет страхового стажа. В то же время, такая норма будет касаться ограниченного количества граждан.

Также в случае высокого уровня заработной платы требования к стажу для выхода на пенсию в 65 лет могут быть более гибкими.

В Пенсионном фонде отмечают, что стаж можно "докупить" как за прошлые периоды, так и на будущее. Договор может заключаться как минимум на год, а ежемесячный взнос не может быть меньше минимального страхового платежа (с 1 января 2026 года — 1902,34 грн).

