На Сахалине взорвалась ТЭЦ: более 100 тысяч человек без электроснабжения (фото, видео)

На российском острове Сахалин произошел мощный взрыв местной теплоэлектростанции. В результате без электроэнергии осталось более 100 тысяч потребителей.

Без света осталось несколько населенных пунктов — Южно-Сахалинск, Корсаков, Долинск, Холмск, Углегорск, Александровск-Сахалинский, Макаров и Поронайск. Об этом пишет российское пропагандистское издание Mash.

По официальной версии, в системе сработала аварийная защита, повлекшая разделение энергосистемы острова на северную и южную части. Сейчас Сахалинская ГРЭС-2 работает в изолированном режиме, снабжая электричеством север региона.

Местные жители рассказывают, что перед исчезновением света видели яркую вспышку, похожую на взрыв.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лымаренко подтвердил, что около восьми часов утра в нескольких районах области произошло масштабное аварийное отключение электроснабжения. По его словам, объекты генерации работают в штатном режиме, а специалисты проводят осмотр энергосетей и выясняют причины инцидента.

