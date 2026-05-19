'Нападение США повлечет за собой кровавую бойню', — президент Кубы предостерег Трампа

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что возможное военное вторжение США на остров может привести к "кровавой бойне с непредсказуемыми последствиями". По словам кубинского лидера, Куба не представляет никакой угрозы для Соединенных Штатов и не имеет агрессивных намерений в отношении других государств.

Об этом сообщает CNN. В то же время, он отметил, что страна имеет полное право защищать себя в случае внешней агрессии.

"Куба не представляет угрозы и никогда не имела враждебных намерений в отношении США или какого-либо другого государства", — заявил Диас-Канель, подчеркнув, что американским властям это хорошо известно.

Президент также обвинил Вашингтон в многоуровневом давлении на Кубу и отметил, что это не может быть оправданием возможного военного конфликта против кубинского народа.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в свою очередь заявил, что администрация Дональд Трамп якобы "создает почву" для дальнейшего усиления экономического давления и потенциальной военной агрессии.

По словам главы МИД, любые попытки оправдать нападение на Кубу базируются на "ложных и безосновательных аргументах", которые, по его мнению, противоречат позициям международного сообщества и общественного мнения в самих США.

На фоне заявлений о возможной угрозе кубинская система гражданской обороны начала распространять рекомендации на случай войны среди населения. Гражданам рекомендуют подготовить тревожные наборы с продуктами длительного хранения и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

